Fogão vai trazer promessa do Real

O Botafogo tem mais um nome encaminhado para reforçar o seu grupo para a sequência do calendário de 2020. Trata-se de Davi Araújo, atacante de 20 anos que chega por empréstimo, até dezembro de 2021, do Real Brasília.

A contratação é encarada no clube como uma oportunidade de mercado positiva. jogador anotou dois gols em cinco jogos no Campeonato Candango na atual temporada e chega sem custos e com opção de compra ao final do empréstimo. Os valores não foram revelados.

Davi Araújo foi a revelação do Candangão do ano passado, atuando pelo Paracatu. As boas atuações o levaram para o Real Brasília, um clube de maior projeção no estado. É destro e atua pelos lados do campo, com preferência pela direita. Apesar de desconhecido, as referências sobre o jogador foram muito boas nos bastidores de General Severiano.

"Muito feliz e, com certeza, animado", resumiu o jogador, em contato rápido com o site Metrópoles. O Bota terá opção de compra caso queira ficar com a promessa em definitivo.

Além do atacante, a diretoria do Alvinegro também está à procura de um volante, uma vez que Alex Santana foi negociado com o futebol da Bulgária. Sem dinheiro, os cartolas entendem que é um momento complicado para ir ao mercado, mas o técnico Paulo Autuori precisa de um nome para a posição e estuda possibilidades. Muitos foram oferecidos ao Comitê Executivo de Futebol do clube.