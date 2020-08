Atacante do Botafogo surge como uma das alternativas para o Internacional após lesão de Guerrero

Rio - O experiente atacante Paolo Guerrero sofreu uma grave lesão no joelho e só vai retornar aos gramados no ano que vem. Por conta disso, o Internacional estuda nomes para substituí-lo. Um dos jogadores que aparece na lista seria o do atacante do Botafogo, Pedro Raul.

De acordo com informações da Rádio Grenal, de Porto Alegre, que foram confirmadas pelo jornal "Zero Hora", o jovem, de 23 anos, seria uma das opções da equipe colorada para a vaga do peruano, que se lesionou na última quarta-feira na derrota para o Fluminense.

Pedro Raul é um dos destaques do Botafogo no ano com cinco gols em dez jogos. O jogador chegou ao Glorioso em 2020, após disputar a última temporada pelo Atlético-GO. Nascido em Porto Alegre, o atacante teve passagem pelo futebol português nos últimos anos.