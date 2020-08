A primeira vitória do Botafogo no Campeonato Brasileiro veio em grande estilo. Eficiente, o Glorioso bateu por 2 a 1 o líder Atlético Mineiro, no Nilton Santos, e impôs ao time de Jorge Sampaoli a primeira derrota na competição. Luiz Fernando, surpresa na escalação, e Caio Alexandre marcaram os gols.

Diante da equipe que até então tinha 100% de aproveitamento, Autuori precisou ser ousado. Com Matheus Babi e Pedro Raul na frente, o time foi a campo num 4-4-2. Sem Honda, poupado, o lateral-esquerdo Guilherme Santos foi improvisado como volante.

A estratégia deu certo. Sob pressão, o Botafogo esteve recuado na maior parte do tempo, mas saía com muito perigo em velocidade. Numa dessas escapadas, Luis Henrique fez linda jogada pela esquerda e finalizou para defesa de Rafael. No rebote, Luiz Fernando abriu o placar aos 26 da primeira etapa.

Mais seguro no segundo tempo, o time foi letal nos contra-ataques. Primeiro, Babi roubou a bola e tocou para Bruno Nazário marcar, mas o VAR flagrou um toque de mão no lance. Aos 41, foi a vez de Babi servir Caio Alexandre, que, sem goleiro, garantiu os três pontos do Fogão. No fim, Igor Rabello diminuiu e, por respeito ao ex-clube, não comemorou.