Rio - O desempenho de Mbappé foi abaixo do esperado na final da Liga dos Campeões, diante do Bayern. Comentarista e ex-jogador, Edilson Capetinha criticou a atuação do francês na decisão da competição mais importante do Velho Continente

"Quero dizer que esse Mbappé é mais ou menos", disse Edilson durante o programa Os Donos da Bola. Aos risos do apresentador e ex-meia Neto, ele continua as críticas: “Já vi vários jogadores iguais a ele. Mirandinha…". O repórter Fernando Fernandes interrompe: "Eu vou entrar na geladeira, cara. Não é possível", brincou



"Pega aquele gol que ele perdeu. É só 'chapinha' no Neuer. Tira do goleiro. Ele só faz correr, não tem inteligência. Não tem nada”, disse o atacante campeão do mundo em 2002 com a seleção brasileira. Fernandinho brincou: "Perguntei se você não estava bem e não estava, né?". Edilson finaliza: “Não é craque, não", concluiu.