O volante colombiano Carlos Rentería, de 25 anos, está prestes a se tornar o mais novo reforço do Botafogo. No Rio de Janeiro desde a última sexta-feira, o jogador vai realizar exames médicos e já tem um acerto verbal para assinar contrato de dois anos com o clube. A informação é do portal Globoesporte.com.

Sem clube desde setembro do ano passado, quando deixou o Tolima, da Colômbia, Rentería chega ao Glorioso sem custos, mas vai manter 20% dos seus direitos econômicos, enquanto o clube fica com 80%. O volante chega com o aval de Paulo Autuori, que buscava um jogador com as características do colombiano que viu jogar de perto quando treinou o Atlético Nacional, no ano passado.

"Nós fomos atrás de alguns nomes aqui - no Brasil - e nenhum deles tinha as características e o perfil adequado. A partir do momento que não foi possível trazer as opções que tivemos no mercado nacional, precisava de um jogador com algumas características (que não vou citar) dentro das possibilidades que nós tivemos", explica o treinador.

A princípio, Rentería disputa posição com o jovem Caio Alexandre, atualmente titular do Alvinegro. Cícero e Luiz Otávio também são opção para a função de primeiro volante, mas correm por fora. Para ganhar a vaga, o recém-contratado tem como ponto forte o poder de marcação e o bom passe.

Enquanto um volante chega, outro está deixando o clube. Ontem, o Botafogo acertou a venda de Wenderson para o Mafra, da Segunda Divisão de Portugal. Liberado sem custos pela diretoria, o jogador de 22 anos vai assinar contrato de três anos com o clube europeu, mas o Glorioso vai manter 20% dos direitos econômicos.

Promovido com status de promessa, Wenderson disputou apenas 11 partidas como profissional, entre 2019 e 2020, e foi pouco aproveitado desde a chegada de Paulo Autuori.