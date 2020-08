Internacional oferece atacante em troca de Pedro Raúl, do Botafogo

Rio - Com Paolo Guerrero fora da até o fim de 2020, o Internacional está no mercado de olho em peças para repor o atacante peruano. Segundo informações do "Globoesporte.com", o Colorado ofereceu o atacante William Pottker pelo Pedro Raúl, do Botafogo. O Alvinegro só aceita vender o atacante de 23 anos.

Lesionado na coxa direita, Pottker ficará fora dos gramados por pelo menos 3 semanas, fator importante para a decisão do Botafogo. Além disso, o clube carioca passa por uma crise financeira e vê a venda de Pedro Raúl como um suspiro para os cofres.

A intenção do Alvinegro é conseguir, pelo menos, cerca de 3 milhões de euros (cerca de R$ 20 milhões) pelo jovem atacante.

Pedro Raúl tem seis gols marcados pelo Botafogo em 12 jogos.