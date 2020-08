O empate basta para avançar na Copa do Brasil

Depois de passar no teste das primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, o Botafogo volta as atenções para a Copa do Brasil, maior esperança de título na temporada. O Glorioso enfrenta hoje o Paraná, às 19h, no Durival Britto, e precisa de um empate para garantir uma vaga na quarta fase da competição.

Nos duelos com os elencos mais badalados do Brasil, Atlético-MG e Flamengo, o Alvinegro teve atuações convincentes, com vitória por 2 a 1 sobre o primeiro e empate 1 a 1 com o rival, com um gol sofrido no último minuto. Desta vez, o adversário não parece tão forte, apesar de liderar a Série B do Brasileiro.

No entanto, o time de Paulo Autuori tem apresentado problemas justamente nesses jogos em que precisa se impor. Nas duas primeiras partidas no Brasileiro, por exemplo, as atuações foram ruins contra Bragantino (1 a 1) e Fortaleza (0 a 0), ambos fora de casa. No Carioca, a equipe teve dificuldade contra os pequenos, foi derrotado por Madureira e Volta Redonda e nem sequer se classificou para as semifinais de turno.

O estilo de jogo reativo — quando o time prioriza a defesa e apostas nos contra-ataques — deu certo nos últimos compromissos, mas agora o Botafogo entra em campo com status de favorito e levanta dúvidas sobre qual será a postura em campo. Autori vai continuar priorizando a estratégia que tem dado certo ou, contra um adversário menos badalado, vai arriscar propor o jogo?

Mudanças na escalação

Com a vantagem de 1 a 0 no primeiro jogo, gol de Luiz Fernando, em março, o Alvinegro pode se dar ao luxo de não arriscar e explorar os erros do adversário, que precisa de pelo menos dois gols para se classificar. O empate é do Botafogo e uma derrota por um gol leva a decisão para os pênaltis.

É provável que o time volte a campo com mudanças na escalação, o que já virou rotina nos últimos jogos. Desde o retorno do futebol após a pausa da pandemia, Autuori não repetiu a escalação nenhuma vez. Após marcar um golaço no clássico, Pedro Raul deve retomar a titularidade no lugar de Matheus Babi.