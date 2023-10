Lance do jogo entre Botafogo e Fortaleza no primeiro turno do Brasileirão 2023 - Foto: Vítor Silva/Botafogo F.R

Publicado 27/10/2023 14:33 | Atualizado 27/10/2023 14:33

Ceará - A CBF definiu a data e o horário do jogo entre Fortaleza e Botafogo, válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes medirão forças no dia 23 de novembro (quinta-feira), às 19h. A Arena Castelão está mantida como o palco da partida.

Inicialmente, o jogo estava marcado para acontecer na última terça-feira. No entanto, a CBF decidiu adiá-la por causa do apagão no Estádio Nilton Santos, no sábado, durante Botafogo x Athletico.

Por causa da situação no estádio, a maior parte do segundo tempo só pôde ser jogada no domingo. Assim, a entidade optou por mudar a data do confronto entre Fortaleza e Botafogo.