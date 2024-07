Martin Braithwaite fez 10 gols em 57 partidas disputadas pelo Barcelona - AFP

Martin Braithwaite fez 10 gols em 57 partidas disputadas pelo BarcelonaAFP

Publicado 17/07/2024 17:53

Porto Alegre - O Grêmio enviou uma proposta para contratar o atacante dinamarquês Martin Braithwaite, ex-Barcelona. O atleta de 33 anos está livre no mercado depois de romper seu vínculo com o Espanyol, no início da semana. A informação foi divulgada por jornalistas europeus especializados em mercado de transferências.

O centroavante foi um dos destaques do clube espanhol na trajetória rumo à primeira divisão nacional, com 22 gols em 43 partidas. Ele tinha mais um ano de contrato, mas ativou uma cláusula que permitia o fim do vínculo e, então, se tornou um jogador livre.

Anteriormente, em 2020, o dinamarquês vestiu a camisa do Barcelona, mas não teve bom desempenho. Em 57 opotunidades, balançou as redes 10 vezes e deu quatro assistências.

Braithwaite foi revelado pelo o Esbjerg, da Dinamarca, mas teve maior destaque no Toulouse, da França. Na sequência, foi vendido ao Middlesbrough, da Inglaterra, não se firmou e foi emprestado a outros clubes, entre eles o Leganés, da Espanha.