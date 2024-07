Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro - Divulgação / Botafogo

Publicado 30/07/2024 16:41

Rio - A CBF confirmou, nesta terça-feira (30), que o clássico entre Vasco Fluminense será no Estádio Nilton Santos, no sábado (10), às 21h30 (de Brasília). O confronto é válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.