Um dos líderes de Haiti, Ricardo Adé atua pela LDU que tem dois brasileirosDivulgação/LDU
Adversário da Seleção pegou dicas com Deyverson e Tiago Nunes, da LDU
Ricardo Adé destacou a importância histórica da participação haitiana na Copa do Mundo
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