Um dos líderes de Haiti, Ricardo Adé atua pela LDU que tem dois brasileiros - Divulgação/LDU

Um dos líderes de Haiti, Ricardo Adé atua pela LDU que tem dois brasileirosDivulgação/LDU

Publicado 14/06/2026 11:23 | Atualizado 15/06/2026 11:22

zagueiro Ricardo Adé revelou ter recorrido a Deyverson e Tiago Nunes para se preparar para o confronto.

A partida contra o Brasil numa Copa do Mundo é para o Haiti um dos momentos mais marcantes de sua história recente. E para fazer bonito e surpreender, orevelou ter recorrido a Deyverson e Tiago Nunes para se preparar para o confronto.

O defensor joga ao lado do atacante na LDU, comandada pelo técnico brasileiro.



"Sim, com certeza peguei conselhos com eles. O mais importante que temos que fazer é aproveitar, é um momento lindo da nossa história. O Haiti, depois de 52 anos, voltar a disputar um Mundial", comentou Adé em entrevista à ESPN.



Haiti ainda busca seu primeiro ponto em Copas do Mundo. Após perder os três jogos na edição de 1974, a seleção caribenha estreou em 2026 com

. Após perder os três jogos na edição de 1974, a seleção caribenha estreou em 2026 com derrota por 1 a 0 para a Escócia , apesar de ter jogado melhor.

"Acho que a Escócia teve duas oportunidades. São detalhes, jogo de alto nível é isso, temos que estar sempre concentrados. E também precisamos ser mais eficazes na frente do gol. São detalhes, coisas para melhorar. O Brasil vai ser muito duro, muito difícil", avaliou.



Quando será Brasil x Haiti



As duas seleções se enfrentam na sexta-feira (19), às 21h30 (horário de Brasília), pela segunda rodada do grupo C da Copa do Mundo.





