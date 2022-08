Marinho em jogo contra o Atlético-GO - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 01/08/2022 12:22 | Atualizado 01/08/2022 12:59

Rio - Há algum tempo eu venho destacando em minhas redes sociais, assim como no primeiro texto aqui em O DIA, como a omissão tem sido cada vez mais acintosa e prejudicial para o desempenho dos árbitros no futebol brasileiro. Quem já me acompanha nas redes sociais @indioarbitro sabe o quanto eu me incomodo com a falta de atitude, que diminui a tomada de decisão dentro do campo de jogo, fazendo com que o VAR, uma ferramenta fantástica que veio para auxiliar os árbitros nos jogos, mas tem feito com que estes se escondam e fiquem aguardando a ação do árbitro de vídeo.





A cada rodada, novos episódios acontecem evidenciando erros em decorrência da omissão dos árbitros, muitos deles interferindo diretamente do resultado das partidas. Na última quarta-feira tivemos a noite de infelicidade do Luiz Flávio de Oliveira na partida entre Flamengo e Athletico Paranaense pela Copa do Brasil, onde, além de deixar de aplicar as regras e conceitos em diversos momentos, especificamente no lance envolvendo os atletas Léo Pereira e Fernandinho, nitidamente a camisa do jogador do Flamengo foi puxada e o árbitro acabou se omitindo em marcar o penal e aplicar o cartão.



Tal fato se tornou ainda mais explícito no jogo deste sábado entre Flamengo e Atlético Goianiense, pelo Campeonato Brasileiro, quando o atleta Willian Maranhão cometeu falta grave no Marinho, por volta do minuto 11 da segunda etapa, porém o árbitro Caio Max Augusto Vieira (RN), além de não marcar a falta, deixou de aplicar o cartão e nem foi acionado pelo VAR. Vale ressaltar que na infração valeria uma expulsão direta por ter ponto de contato, força e outros itens mediante conceito, e mesmo que a atitude do Caio fosse amarelar o infrator, este acabou levando um outro cartão aos 45 minutos, o que geraria a expulsão.



Mesmo perdendo a partida com placar elástico, o capitão do Atlético Goianiense, Marlon Freitas, ao ser entrevistado na saída do campo, externou sua indignação, justamente com a mesma cobrança que eu tenho feito. Segundo o Marlon "O Flamengo sobrou em campo e mereceu a vitória, mas o que não dá pra aceitar é ver os árbitros se omitindo em lances cruciais e ficarem esperando o VAR tomar as decisões".



Como eu disse, os árbitros precisam de poder de decisão, menos omissão, mais coragem! O VAR é uma ferramenta fantástica, mas que só veio para auxiliar, não para decidir. Árbitros, cabe somente a vocês a tomada de decisão com convicção. Caso venha a ter erros, ai sim o VAR entra e corrige. Simples assim! Essa tem que ser a preocupação. Esse é o dever do árbitro: Decidir em campo! Só assim teremos grandes arbitragens em grandes jogos.



Boa sorte a todos. Seguimos!