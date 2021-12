Walter Casagrande - Foto: Reprodução/Globoplay

Publicado 23/12/2021 19:59

Rio - A espera do Flamengo por Jorge Jesus e o atraso do planejamento para a próxima temporada gerou críticas do ex-jogador e atual comentarista da Rede Globo, Walter Casagrande. Na opinião do ex-centroavante, o Rubro-Negro está parada no tempo.

"O clube está preso em uma espécie de feitiço do tempo, porque todos os dias são iguais: fixados no Jorge Jesus. O Flamengo parou no tempo, insiste que só com o Jorge Jesus o time poderá repetir o ano de 2019", afirmou em texto publicado no portal "globoesporte.com".

Casagrande ainda alertou que o tempo de espera pelo técnico multicampeão em 2019 está fazendo o Flamengo, que não conquistou nenhum título de grande expressão nesta temporada, sair atrás dos seus maiores rivais em 2022.

"E nisso o clube vai perdendo tempo, porque está ficando para trás em relação aos concorrentes diretos, como Atlético-MG e Palmeiras, que estão prontos, com seus treinadores vencedores, enquanto o time Gávea fica preso ao passado", disse.