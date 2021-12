Flamengo e Havan - Reprodução

Publicado 23/12/2021 12:11 | Atualizado 23/12/2021 12:12

Rio - O Flamengo e Havan firmaram a renovação de contrato por mais um ano da parceria entre as partes que começou em maio deste ano. Agora, a empresa e o Rubro-Negro assinaram um vínculo que vai até o final da temporada de 2022. Com isso, a loja de departamentos mantém a sua marca estampada na manga da camisa do uniforme do time profissional de futebol.

"Estamos muito felizes em poder renovar essa parceria, que iniciou no ano passado, quando a temporada já estava em andamento. Fomos muito bem recebidos pela torcida do Mais Querido e será muito bacana para nós continuar juntos em 2022. Temos certeza que será um grande ano para o Flamengo e para a Havan", afirmou Lucas Hang, gerente da empresa, e filho do dono da Havan, Luciano Hang.

Para a próxima temporada, o Flamengo irá receber 12.631.578,96, quantia que será paga em 12 parcelas iguais. O valor é o dobro que o Rubro-Negro recebeu em 2021 (cerca de R$ 6,3 milhões) por sete meses de contrato.