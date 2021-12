Braz, ao lado de Spindel, tem a missão de encontrar um técnico - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 23/12/2021 10:30

Rio - Uma das principais revelações da base do Flamengo nos últimos tempos, o lateral-esquerdo Ramon segue sendo ventilado para defender clubes europeus. De acordo com informações do portal "Transfers24hr", a Udinese, da Itália, tem interesse na contratação do jogador, de 20 anos,

Nesta temporada, outros clubes europeus sondaram o jogador. Os principais foram o Porto e a Roma. A partir de agosto, os portugueses demonstraram interesse no jogador e estudavam fazer uma proposta, mas a oferta não chegou na mesa do Flamengo.

Ramon fez 24 partidas pelo time profissional em 2021. O jogador não marcou gols, mas distribuiu duas assistências. O jovem renovou seu contrato em 2020 até dezembro de 2025, com multa rescisória na casa dos 50 milhões de euros (R$ 320,8 milhões).