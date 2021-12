Flamengo é o atual bicampeão da Supercopa - Lucas Figueiredo/CBF

Flamengo é o atual bicampeão da SupercopaLucas Figueiredo/CBF

Publicado 21/12/2021 18:28

Rio - Para aumentar o faturamento em 2022, a CBF cogitou uma mudança radical na disputa da Supercopa do Brasil. A entidade projetou que o duelo entre Atlético-MG x Flamengo, marcado para 20 de fevereiro, acontecesse em Orlando, nos Estados Unidos. As informações são da "Rádio Itatiaia".

Entretanto, tanto o Flamengo quanto o Atlético-MG se manifestaram contra a mudança. Portanto, a tendência é que a partida seja disputada novamente em Brasília, assim como ocorreu nas últimas duas edições - que teve o clube carioca como campeão em ambas.

Além do título, quem se sagar campeão, também leva para casa o prêmio de R$5 milhões. Caso houvesse a mudança para os Estados Unidos, essa premiação poderia ter um aumento.

Como o Atlético-MG foi campeão tanto do Brasileirão, quanto da Copa do Brasil, o Flamengo - que ficou em segundo lugar no Brasileirão - foi classificado automaticamente. Agora, o clube carioca entra em campo tentando o terceiro título consecutivo da competição.