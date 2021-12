Jesus - Foto: Divulgação/Flamengo

21/12/2021

Macedo, que é advogado e também tem bom trânsito dentro do Benfica, trabalhou como responsável na condução das duas últimas negociações envolvendo o treinador português: a chegada e a saída do Rubro-Negro, em 2019 e 2020, respectivamente.

Apesar de cumprir neste momento uma suspensão de 15 dias no futebol português, Jesus está totalmente focado nos dois próximos jogos do time encarnado, ambos contra o Porto, sendo o primeiro deles nesta quinta-feira, dia 23, pela Taça de Portugal. O clássico seguinte é válido pela Liga, na outra quarta-feira, dia 30.

Envaidecido com a nova chamada do Flamengo, onde é idolatrado pela torcida e conquistou seis títulos, com destaque para uma Copa Libertadores, o veterano treinador, de 67 anos, pretende dar uma resposta definitiva somente depois das duas partidas frente ao rival azul e branco. Até lá, o clube carioca deve mesmo ficar à espera.

Enquanto aguardam pela decisão de Jorge Jesus, cujo contrato com o Benfica tem duração até junho de 2022, os dirigentes do Flamengo estão avaliando outras opções portuguesas no mercado da bola. Já fizeram reuniões com Paulo Sousa, da seleção da Polônia, e por Rui Vitória, recém-demitido do Spartak Moscou. Há a expectativa de uma conversa para tratar ainda de Vítor Pereira, que foi desligado do Fenerbahce no começo desta semana - é um nome que sempre agradou aos flamenguistas (já havia sido estudado de forma positiva no passado recente).

Antes bem cotado, Carlos Carvalhal, por sua vez, perdeu muita força nos bastidores. Não está totalmente descartado, mas, a princípio, o Rubro-Negro rechaçou uma negociação direta com o Braga, com quem o treinador tem vínculo até junho de 2022.