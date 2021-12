Vitor Pereira - AFP

Publicado 20/12/2021 16:19

Rio - O técnico Vitor Pereira, de 53 anos, que vem sendo avaliado pela diretoria do Flamengo ganhou força como uma possibilidade para assumir o clube carioca. Demitido do Fenerbahçe, o técnico leva vantagem sobre seus concorrentes pelo fato de que o Rubro-Negro não precisará desembolsar nenhuma quantia financeira além do seu salário para fechar o negócio. A informação é de Ekrem Konur, especialista em transferências no futebol europeu.

Os dirigentes do Flamengo estão em Portugal realizando algumas entrevistas e buscando opções para a função de técnico em 2022. O nome de Jorge Jesus, treinador do Benfica, e ídolo dos torcedores do Flamengo continua sendo a principal opção. Apesar de empregado, a relação do Mister com os dirigentes do clube de Lisboa não é das melhores.

O clube carioca já avaliou outros técnicos nascidos em Portugal. Inicialmente, o nome que teve força maior foi o de Carlos Carvalhal, do Braga, no entanto, o valor da multa rescisória do técnico com o clube português assustou o Flamengo, apesar do interesse do profissional de acertar com a equipe carioca.

Além dele, outros nomes foram ventilados como: Rui Faria, de 46 anos, que passou 17 deles trabalhando como auxiliar de José Mourinho; Luís Castro, do Al Duhail, do Catar e Paulo Sousa, que comanda a seleção da Polônia.