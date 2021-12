Rodolfo Landim - Gilvan de Souza/Flamengo

Rodolfo LandimGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 20/12/2021 15:44

Rio - Ventilado como uma das possíveis opções para assumir o comando do Flamengo em 2022, o técnico português Vitor Pereira foi demitido do comando do Fenerbahçe. Em seu perfil oficial nas redes sociais, o clube turco divulgou a saída do comandante.

"Chegou-se a um acordo com o nosso técnico de Futebol A, Vitor Pereira, sobre a rescisão do seu contrato e os nossos caminhos foram separados. Gostaríamos de agradecê-lo por seus esforços e trabalho até agora e desejar-lhe sucesso em sua futura carreira", disse a nota oficial.

A sua última partida no comando do clube turco foi no empate em 2 a 2 no clássico diante do Besiktas no último domingo. O técnico chegou ao Fenerbahçe no começo da temporada e comandou o clube em 25 jogos, foram 11 vitórias, 7 empates e 7 derrotas.

Vitor Pereira, de 53 anos, dirigiu equipes como Porto, Olympiacos e teve duas passagens pelo Fenerbahçe. Ele conquistou dois títulos do Campeonato Português e um título do Campeonato Grego, entre suas principais conquistas.