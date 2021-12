Jorge Jesus segue no Benfica apesar da pressão da torcida - Cátia Luís/Benfica

Publicado 19/12/2021 18:44

Rio - A ida de dirigentes do Flamengo a Portugal, com uma reunião com Jorge Jesus na agenda, encheu torcedores do Flamengo de esperança por um retorno. No entanto, as informações da imprensa portuguesa são de que o técnico já teria recusado voltar ao time carioca. Em seu blog no "GE", PVC alertou que o "não" do Mister ao Flamengo pode acabar tendo consequências para o Corinthians, já que ele deseja a contratação de João Victor.

"Se Jorge Jesus de fato negar o Flamengo, poderá causar preocupação extra ao Corinthians. A edição de ontem de A Bola informa que Jesus pretende levar a Lisboa o zagueiro João Victor, titular de Sylvinho. A ideia do Corinthians é não perder jogadores e, ao contrário, contratar mais um zagueiro para a reserva de João Victor e Gil. Mas o Corinthians precisa de dinheiro e, se a oferta de fato existir, pode ser difícil resistir", escreveu PVC.

Com a provável recusa de Jesus, o Flamengo tem em sua lista outros quatro técnicos portugueses: Carlos Carvalhal, Paulo Sousa, Paulo Ferreira e Rui Vitória.