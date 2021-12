Marcos Braz e Bruno Spindel - Alexandre Vidal/Flamengo

Marcos Braz e Bruno Spindel Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 19/12/2021 12:31

Rui Faria Divulgação Rio - A lista de possíveis novos técnicos do Flamengo tem um novo integrante. Trata-se de Rui Faria, de 46 anos, que passou 17 deles trabalhando como auxiliar de José Mourinho. As informações foram publicadas pelo site "UOL".

De acordo com o veículo, Faria foi procurado no último sábado por um agente que está trabalhando junto ao Flamengo em Portugal na busca por um treinador. O maior desafio na negociação seria convencer o técnico a trabalhar no Brasil, já que seus filhos moram na Inglaterra. Recentemente, recusou propostas do Besiktas, da Turquia, e de um grande russo por esse motivo.

Ao lado de Mourinho, Rui Faria conquistou 26 títulos. Após o fim da parceria, em 2018, o vitorioso treinador português não conseguiu mais conquistar títulos. O único clube treinado por Rui até hoje foi o Al Duhail, do Catar, em 2019.