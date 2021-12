Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo - Alexandre Vidal

Publicado 18/12/2021 15:36

Carlos Carvalhal Reprodução Rio - Apontado como favorito para assumir o Flamengo, Carlos Carvalhal deixou seu futuro nas mãos do Braga, seu atual clube. Em entrevista coletiva, o treinador falou sobre o interesse do clube carioca e disse que uma possível vinda ao Brasil depende do presidente do time português.

"Tenho contrato com o Braga. Eu já tive várias abordagens, não sei se tiveram seguimento ou não. Eu sempre digo que tenho contrato com o Braga. Não há possibilidade de ter acordo comigo, o acordo tem que ser com o Braga. Estou nas mãos do presidente. A partir daí não tenho nada a acrescentar. Estou focado no meu trabalho. Estou focado no jogo de amanhã. As notícias que vem, umas são verdades outras são especulações. Mas isso faz parte da vida de quem vive no futebol", disse Carvalhal.

Carvalhal está pressionado no comando do Braga e a imprensa local especula que o clube já estaria buscando um substituto. Na última quinta-feira, a equipe foi goleada por 5 a 1 pelo Boavista, fora de casa, e acabou eliminada da Taça da Liga de Portugal.