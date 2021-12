Pedro - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 17/12/2021 17:22

Rio - Flamengo e Pedro estão na mesma página em relação ao futuro do jogador no clube. Se o atacante pode despertar o desejo de outros times brasileiros, nada de concreto chegou ao seu estafe, tampouco à direção da Gávea. Uma possível saída de Pedro do time carioca nem entrou em discussão.

O jogador encerrou 2021 apenas como o 17º jogador com mais minutos em campo pelo Flamengo. Mesmo assim, nas 46 partidas que disputou (24 como titular), o centroavante marcou 18 gols, ficando atrás apenas de Gabigol (34), Bruno Henrique (20) e Michael (19) - três dos seis atletas que mais atuaram no ano.

A temporada, contudo, também ficou marcada pelo imbróglio envolvendo o Flamengo e a CBF - optou por não liberar Pedro para defender a seleção nas Olímpiadas de Tóquio - e a lesão no joelho direito, que o atrapalhou na reta final de 2021, inclusive na preparação para a decisão da Libertadores. Na derrota para o Palmeiras, Pedro entrou já na prorrogação.

De toda forma, não há insatisfação por parte do centroavante, que não pensa em deixar o Flamengo. Seu vínculo com o clube da Gávea - cujo investimento no atleta alcançará 14 milhões de euros, cerca de R$ 87 milhões, pelo atacante - é até 2025. Portanto, por parte do clube, apenas uma oferta com valor superior a esse, a qual não existe no momento, seria capaz de abrir tal possibilidade.