Rodolfo Landim - Marcelo Cortes / Flamengo

Rodolfo LandimMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 17/12/2021 12:12

Rio - De olho em reforços, o Flamengo está bem perto de fazer uma contratação internacional. O lateral-direito Santiago Ocampos, de 19 anos, que Beitar Jerusalém, de Israel, deverá assinar para fazer parte do elenco sub-20 do clube carioca. As informações são do canal "Flazoeiro".

Santiago Ocampos Reprodução

Nascido no Paraguai, Santigado acumula uma passagem pela Juventus. Ele deverá assinar nas próximas semanas, e o vínculo será de três temporadas. O jovem, que fará 20 anos no começo do ano que vem, poderá subir ao profissional em algumas eventualidades para compor o elenco principal.



Além do clube israelita e da Juventus, o jogador também passou pelas categorias inferiores do Sportivo Luqueño, do Paraguai. Ele tem passagens pelas seleções de base do seu país.