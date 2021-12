Marcos Braz e Bruno Spindel - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 16/12/2021 16:52

Paulo Sousa, técnico da seleção da Polônia, pode assumir o Flamengo JANEK SKARZYNSKI / AFP Rio - O Flamengo começou a intensificar sua busca por um treinador e um nome que ganhou força nas últimas horas para substituir Renato Gaúcho, demitido há 20 dias, é o do português Paulo Sousa. De acordo com o "GE", o técnico se animou com o primeiro contato rubro-negro e tem boas chances de assumir o clube.

Segundo o portal, Sousa se animou com a possibilidade de seguir os mesmos passos de Jorge Jesus e Abel Ferreira, portugueses que conseguiram ter sucesso no Brasil. O treinador, inclusive, já tem encontro marcado com Marcos Braz e Bruno Spindel no próximo sábado, em Lisboa. O encontro acontecerá após uma conversa dos dirigentes com Jorge Jesus para saber sobre o interesse dele em uma possível volta.

Atualmente, Paulo Sousa comanda a seleção da Polônia, mas a rescisão não seria um problema, mesmo com a equipe europeia disputando uma repescagem para a Copa do Mundo em março. O treinador acredita que, neste momento, uma vinda ao Brasil seria melhor para sua carreira.

Além de Paulo Sousa e Jorge Jesus, o Flamengo também avalia os nomes de Carlos Carvalhal e Paulo Fonseca. O primeiro tem como empecilho o fato de ainda ter contrato com o Braga, enquanto o segundo pediu valores muito altos.