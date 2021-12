Flamengo ficou com o vice da Libertadores - AFP

Publicado 16/12/2021 15:57

Rio - Além da derrota para o Palmeiras, a final da Libertadores rendeu mais notícias ruins para o Flamengo. A Conmebol puniu o Rubro-Negro em 20 mil dólares (cerca de R$ 114 mil) por alguns fatos relatados pelos seus oficiais na partida realizada no Estádio Centenário, em Montevidéu, no último dia 27.

O Flamengo foi punido pela tentativa de invasão de torcedores ao gramado. O fato teria ocorrido durante o segundo tempo da prorrogação e ao término do confronto. Além disso, o Rubro-Negro teria desrespeitado alguns protocolos de organização do jogo, indo contra o artigo 12.2, incisos H e I, que falam em "não acatar as instruções dos oficiais de jogo" e "não acatar as instruções do organizador do torneio".

O Flamengo pode entrar com recurso ao Comitê de Apelação da Conmebol. Para isso é preciso pagar US$ 3 mil (R$ 17 mil), e sem ter a garantia de que a punição será retirada. Caso a condenação seja mantida, o valor será abatido do que é repassado de premiação ao clube. Pelo vice-campeonatp, o Flamengo acumulou 13,5 milhões de dólares (R$ 77,3 milhões).