Marcos Braz - vice de futebol do Flamengo - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 16/12/2021 15:35

Rio - O treinador Rui Vitória pode entrar na mira do Flamengo para a próxima temporada. O comandante português foi desligado na última quarta-feira pelo Spartak Moscou, da Rússia, e está livre no mercado. A informação é do jornalista italiano Nicolò Schira.

O treinador pode reencontrar o atacante Gabigol, com quem tem ligação no Benfica. Na ocasião, o jogador não conseguiu apresentar um bom desempenho e o comandante foi apontado como o principal responsável pela má fase do atleta.

"A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que não é Gabigol, é Gabriel. Esse (nome) Gabigol é coisa de artista, e não gosto de chamar meus jogadores assim. É Gabriel (…) Gabriel é um jogador de qualidade e tem facilidade para fazer gol quando aparece na cara do goleiro. Mas há contextos e momentos na vida de um jogador, na vida dos clubes, contextos até sociais que podem não ser os mais adequados. Eventualmente, em um outro momento poderia ter apresentado outro rendimento", disse o técnico Rui Vitória.

Além do jogador rubro-negro, Rui Vitória foi questionado sobre o seu trabalho pelo técnico Jorge Jesus quando assumiu o Benfica, em 2015, e o ex-treinador do Flamengo seguiu para o Sporting, de Portugal. O profissional português afirmou que não adotaria a mesma postura "conversadora" do antigo treinador.

"Os treinadores em Portugal, em concreto do treinador do Sporting (Jorge Jesus), antes de chegar ao Benfica tiveram 20 anos de carreira onde ganhou algumas vezes e perdeu outras, foi despedido algumas vezes e contratado outras. Com a idade que eu tenho ele lutava pela subida na segunda divisão da Liga", disparou.