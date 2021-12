Rodolfo Landim - Gilvan de Souza/Flamengo

16/12/2021

Rio - O Flamengo tem como prioridade neste momento a contratação de um técnico, porém, de acordo com informações do portal "Fichajes.net", o Rubro-Negro não parou em relação a busca por reforços. Segundo o site, o clube carioca tem interesse na contratação do volante Arthur, da Juventus.

Revelado pelo Grêmio, o volante não vem agradando o técnico Massimiliano Allegri. Com isso, o atleta teria chances de retornar ao futebol brasileiro. O próprio clube de Porto Alegre foi citado como uma das alternativas, mas o rebaixamento para a Série B do Brasileiro dificulta bastante uma possível negociação.

De acordo com informações do jornalista Nicolò Schira, Arthur, de 25 anos, recebe cerca de 6 milhões de euros (R$ 38.5 milhões) por ano. O jogador teria sido oferecido para Sevilla, Roma a Arsenal. Por conta do seus vencimentos, os clubes não teriam se empolgado. Antes de defender a Juve, o volante passou sem brilho pelo Barcelona.