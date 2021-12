Apresentador Neto - Os Donos da Bola - Foto: Reprodução/Band

Publicado 15/12/2021 19:24

Rio - Neto está preocupado com o elenco do9 Corinthians para a próxima temporada. Em seu canal no Youtube, o ex-jogador disse que o Timão ainda precisa buscar mais reforços e sugeriu que o clube paulista tente a contratação de Pedro, do Flamengo.

“O Corinthians precisa de um zagueiro, de um volante de qualidade, do Pedro, centroavante, e de um lateral-esquerdo para brigar por título”, disse Neto.

Apesar do desejo do apresentador, Pedro não deve deixar o Flamengo. O atacante tem contrato com o Rubro-Negro até 2025 e multa rescisória para o Brasil de 130 milhões de euros (R$ 837 milhões).