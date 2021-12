BAP, dirigente do Flamengo - Foto: Reprodução/ESPN

Publicado 15/12/2021 18:08

Rio - A candidatura de Luiz Eduardo Baptista, o BAP, à presidência do Conselho de Administração do Flamengo está ameaçada. Nesta quarta-feira, o desembargador Siro Darlan, associado e membro do Conselho de Beneméritos do clube, entrou com pedido de impugnação da Chapa do dirigente, que é candidato único ao cargo. As informações são do site "GE".

No pedido, Siro chama atenção para o fato de BAP integrar o "conselhinho de futebol" como vice-presidente de relações externas, que é citado como conflito de interesses. O desembargador se baseia no estatuto do clube e na Constituição Federal, alegando que é proibida a participação de magistrados neste tipo de cargo.

Atualmente, o presidente do Conselho de Administração é Bernardo Amaral do Amaral, que não pode concorrer à reeleição por estar em seu segundo mandato. Na última terça-feira, Antônio Alcides foi reeleito como presidente do Conselho Deliberativo.