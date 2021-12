Carlos Carvalhal, do SC Braga. - Foto: Miguel Riopa/AFP

Publicado 15/12/2021 17:30

Rio - O jornalista Ivo Almeida criticou a intenção do Flamengo em desembolsar R$ 16 milhões para pagar multa rescisória do treinador Carlos Carvalhal, do SC Braga, no "F90BR", da ESPN, nesta quarta-feira. De acordo com o portal "O Globo", o comandante português é o favorito para assumir o Rubro-negro na próxima temporada.

"Aí o Carvalhal não vai bem no Carioca, começa a derrapar no Brasileiro e faz o que com esses R$16 milhões? É muito para um treinador porque aí vai ter que tirar daquela conta do investimento no futebol. Esse valor para trazer um treinador tem que ter muita confiança de que ele vai vingar. Tem que ter certeza que esses R$16 milhões vai voltar em forma de bilheteria, em premiação, tem que ter certeza de que esse projeto não vai ser esgotado a curto prazo e no modelo do futebol brasileiro, não tem como ter essa certeza", disse o jornalista Ivo Almeida, na ESPN.

"Está se pagando por uma aposta mirando um sucesso que se teve em 2019, está colocando todas as fichas de que esse processo vai ser um sucesso. Precisa de uma reflexão. O Flamengo já monitora o Carvalhal tem um tempo, então o clube sabe como ele trabalha, sabe qual estilo de jogo", completou.

"Não acho que seja um tiro aleatório, mas esses R$16 milhões pesam. Se fosse esse valor pra garantir que ele vem pra cá pra implantar uma filosofia e ficar três, quatro anos no Flamengo e dilui esse valor ao longo dos meses, consegue compensar, agora ainda tem as luvas, o salário. Então, é delicado apostar muito alto em um projeto", concluiu.