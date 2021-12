Ídolo do Flamengo, Zinho diz que diretoria rubro-negra acredita em retorno de Jorge Jesus - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Ídolo do Flamengo, Zinho diz que diretoria rubro-negra acredita em retorno de Jorge Jesus Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 15/12/2021 16:50

Rio - Em busca de um técnico para comandar o Flamengo em 2022, os dirigentes do clube carioca irão viajar em breve para a Europa. Apesar de Carlos Carvalhal e Vitor Pereira serem atualmente os favoritos, o jornalista Renato Maurício Prado afirmo que o Rubro-Negro ainda prepara uma "cartada final" por Jorge Jesus.

"Um passarinho me contou que, apesar de o Carvalhal, no momento, seja de fato o favorito, ainda haverá uma última conversa, em Lisboa, com o Mister Jorge Jesus, para uma pergunta que já deveria ter sido feita: ‘Mister, se for demitido em dezembro, aceita voltar para o Flamengo?’. Porque, por incrível que pareça, ninguém perguntou isso a ele até hoje", disse ao portal "UOL".

A pressão sobre Jorge Jesus diminuiu após a classificação do Benfica para as oitavas de final da Liga dos Campeões. Porém, o clima está longe de ser leve para o Mister. O clube lusitano ainda tem dois clássicos contra o Porto na reta final de 2021 e mudanças ainda podem acontecer.