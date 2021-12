Marcos Braz - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 15/12/2021 10:18

Rio - Os dirigentes do Flamengo vão viajar para a Europa nos próximos dias para tentar a contratação de um novo técnico. E o Rubro-Negro já definiu suas prioridades. Os nomes são dois português: Carlos Carvalhal e Vitor Pereira. No entanto, outra opções podem ser avaliados pelo clube carioca. As informações são do portal "UOL".

Carvalhal, do Braga, ainda é a prioridade. O técnico já sinalizou que aceitaria um convite, mas a multa rescisória de 10 milhões de euros (R$ 63,6 milhões) é um grande entrave. O Rubro-Negro até admite a possibilidade de desembolsar algum valor, porém, tenta reduzir o valor para que se torne algo viável para o clube carioca.

Vitor Pereira é um nome que vem crescendo nos últimos dias. O técnico está perto de deixar o Fenerbahçe, da Turquia. Com passagem pelo Porto, o comandante teria a vantagem de chegar ao Flamengo, sem qualquer custo. No entanto, o Rubro-Negro ainda avalia qual decisão irá tomar em relação ao seu novo técnico.