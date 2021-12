Gabigol - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 14/12/2021 13:03

Rio - Gabigol foi às redes sociais na noite da última segunda-feira desmentir a informação de que teria ficado com a influenciadora digital Vitória Bellato, no último fim de semana, em uma boate da Zona Oeste do Rio. O atacante confirmou que os dois estiveram no mesmo local, mas negou que tenha rolado algo.

Pessoal da fofoca como sempre dando aquela viajada, né?! Não pode mais estar no mesmo local que amigos e amigas, conversar e curtir um rapzinho! Não rolou nada, tá bom? — Gabi (@gabigol) December 14, 2021 "Pessoal da fofoca como sempre dando aquela viajada, né?! Não pode mais estar no mesmo local que amigos e amigas, conversar e curtir um rapzinho! Não rolou nada, tá bom?", escreveu o camisa 9.

A informação de que Gabigol e Vitória teriam ficado foi publicada no Instagram pelo perfil Gossip do Dia. A página, inclusive, chegou a publicar fotos dos dois juntos.

A notícia sobre a possível ficada de Gabigol com Bellato deu o que falar, já que a influencer é ex do meia Arrascaeta, companheiro do artilheiro no Flamengo. O relacionamento entre o uruguaio e a ex-participante do "De Férias com o Ex" chegou ao fim em novembro. Na época, Vitória se irritou com as especulações sobre um possível affair entre Arrascaeta e a cantora Anitta e disse ter se sentido uma "palhaça".