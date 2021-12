Rodolfo Landim - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 14/12/2021 09:00

Rio - O Flamengo poderá passar por uma reformulação no elenco para 2022 e isso envolve saídas, mas também possíveis contratações. De acordo com jornalista Mauro Sant Anna, o clube carioca tem interesse na contratação do meia Matías Vargas, que atualmente defende o Adana Demirspor, da Turquia.

O jogador, de 24 anos, foi revelado pelo Vélez Sarstifield e se transferiu para o Espanyol, da Espanha, em 2020. Na equipe de Barcelona, o atleta não repetiu as boas atuações que teve no futebol argentino e acabou sendo emprestado para o clube turco.

Defendendo o Adana Demirspor, ele entrou em campo em 14 jogos, fez três gols e deu cinco assistências. O clube de Matías está na oitava colocação do Campeonato Turco com 23 pontos. O Trabzonspor lidera a competição com 39 pontos.

A contratação de um apoiador é considerada uma das prioridades para o Flamengo na próxima temporada. O Rubro-Negro deseja contratação alguém para ser uma espécie de "sombra" para Arrascaeta.