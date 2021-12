Rodolfo Landim foi reeleito presidente do Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 12/12/2021 19:34

Rio - Uma atitude de membros da diretoria do Flamengo não agradou muito alguns torcedores do clube carioca. Os dirigentes deram uma pausa na busca pelo novo técnico e também na reformulação visando 2022 para uma confraternização de fim de ano com direito a churrasco e samba. O evento gerou críticas de alguns rubro-negros nas redes sociais.

Estiveram presentes: Rodolfo Landim, presidente do clube, Marcos Braz, vice de futebol, entre outros cartolas. Vale lembrar que no fim de semana passada, o Flamengo teve eleições e a atual diretoria do Rubro-Negro foi reeleita e ficará à frente do clube carioca por mais três anos.

Apesar disso, o churrasco não agradou torcedores do Flamengo que se manifestaram nas redes sociais. Na visão deles, a falta de títulos deveria ter sido levada em conta para que a ocasião fosse evitada. Dessa forma, a derrota na final da Libertadores e o vice no Brasileirão motivaram uma série de protestos contra o churrasco.