Juan Pablo Vojvoda faz grande trabalho no FortalezaDivulgação / Fortaleza

Publicado 12/12/2021 19:00 | Atualizado 12/12/2021 19:04

Rio - Em busca de um técnico para assumir o comando do Flamengo em 2021, o clube carioca segue buscando um estrangeiro. O Rubro-Negro teria consultado mais um nome: o do comandante do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda. As informações são do portal "Diário do Fla".

O vínculo do argentino foi renovado automaticamente após o fim do Brasileirão. Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, afirmou declarou que não aceitará liberar o técnico sem o pagamento do valor estipulado em contrato, que é mais de 1 milhão de dólares (cerca de R$ 5,61 milhões).



"O contrato do Vojvoda é renovado automaticamente porque atingiu o objetivo (Sul-Americana). Estamos discutindo detalhes para a assinatura desta renovação. Algum clube que queira levá-lo vai ter que pagar a multa", afirmou.

De acordo com o jornal turco "Ajansspor", Vitor Pereira, de 53 anos, será o novo técnico do Flamengo. Nascido em Portugal, o técnico já passou por clubes como Porto, Al-Ahli, Olympiacos, Fenerbache, 1860 Munchen e Shanghai SIPG. Ele já conquistou sete títulos na carreira, o principal em 2015, quando se sagrou campeão do Campeonato Grego.