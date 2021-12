Rodolfo Landim, presidente do Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 12/12/2021 16:00 | Atualizado 12/12/2021 16:01

Rio - Além dos jogadores que tem chances de deixar o Flamengo, um outro atleta que está retornando de empréstimo, após disputar o Brasileirão por outra equipe, deverá ser liberado pelo Rubro-Negro em 2022. É o caso do lateral-direito João Lucas, que estava no Cuiabá, mas que não deverá ser aproveitado pelo clube na próxima temporada.

De acordo com informações do portal "globoesporte.com", apesar da boa temporada pelo Cuiabá, João Lucas não deve seguir no Flamengo. Para o setor, o Rubro-Negro conta com Isla, Matheuzinho e Rodinei. João Lucas esteve em campo em 34 dos 38 jogos do Cuiabá na Série A. Suas ausências foram por suspensão. Ele foi titular 32 vezes e deu duas assistências. Ele tem contrato até o meio do ano e em breve poderá assinar um pré-contrato com outra equipe. O desejo do Flamengo é ampliar o seu contrato e negociá-lo, já que vê nele um bom potencial de mercado.



Já Hugo Moura, que foi emprestado ao Lugado, da Suíça, e já retornou há algum tempo, poderá ter oportunidades. O volante treina para manter a forma no Ninho do Urubu desde outubro. Com contrato até o fim de 2023, será avaliado pelo novo treinador do Flamengo.