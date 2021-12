Rede Globo - Reprodução

Publicado 12/12/2021 18:30 | Atualizado 12/12/2021 18:30

Rio - A temporada da Fórmula 1 2021 terminou, neste domingo, com a vitória do holandês Max Verstappen na última etapa da categoria, em Abu Dhabi. Com isso, o jornalista André Rizek, do Grupo Globo, aproveitou sua rede social para parabenizar os colegas da Rede Bandeirantes pela cobertura da F1.



Esta foi a primeira temporada da F1 exibida pela Band, que anunciou desde o começo de 2021 a aquisição da categoria. Prometendo renovar o rosto das corridas no Brasil, a emissora tem motivos para celebrar o sucesso em audiência. Por isso, Rizek não evitou palavras ao elogiar os colegas da TV concorrente da Globo.

"Parabéns aos colegas e queridos amigos da Band. Fizeram um grande trabalho na cobertura e transmissão dessa temporada da F1", escreveu ele, como tantos outros torcedores que exaltaram no Twitter a cobertura dos narradores Sérgio Maurício, assim como dos jornalistas Reginaldo Leme e mariana Becker, entre outros.

Assumindo seu pouco conhecimento pela principal categoria do automobilismo, Rizek ainda brincou com seguidores ao comparar a vitória de Max Verstappen, da Red Bull Racing, para cima de Lewis Hamilton, da Mercedes. Max avançou na última volta contra o então atual campeão após a entrada do Safety Car.

"Pelo pouco ou quase nada que sei de F-1, esse desfecho foi tipo a final da Libertadores de 2019, né? Um time jogando melhor e na frente o tempo todo. Na última volta, o coadjuvante Pratto bateu, a Mercedes entrou em pânico e o Verstappen malvadão aproveitou", digitou ele, relembrando a vitória do Flamengo na Libertadores de 2019.

Especialista em Fórmula 1, o jornalista Fábio Seixas se divertiu com a "comparação esdrúxula". Com o resultado nas pistas, Verstappen se tornou o primeiro holandês campeão da F1. O jovem piloto teve sua vitória contestada por jornais da Inglaterra.