Vidal pode ficar livre para tomar 'cafezinho' com Marcos Braz em janeiroAlexandre Vidal/Flamengo

Rio - Nome que vem crescendo como possível reforço do Flamengo, Vítor Pereira não goza de muito prestígio na imprensa turca. Após o interesse do clube carioca no técnico do Fenerbahçe ser repercutido, o apresentador Emre Bol, responsável pelo programa "Var Odasi", exibido pela TV 100 Spor, ironizou o português.

"À gestão e à torcida do Flamengo: o Vitor Pereira será o melhor treinador do futuro. Os provedores do Fenerbahçe devem estar cheteados. Nós estamos prontos para enviar Vitor Pereira", afirmou o jornalista.

De acordo com o jornal turco "Ajansspor", Vitor Pereira, de 53 anos, será o novo técnico do Flamengo. Nascido em Portugal, o técnico já passou por clubes como Porto, Al-Ahli, Olympiacos, Fenerbache, 1860 Munchen e Shanghai SIPG. Ele já conquistou sete títulos na carreira, o principal em 2015, quando se sagrou campeão do Campeonato Grego.



O técnico português não vive bom momento na Fenerbache, que é apenas o quinto na tabela de classificação do Campeonato Turco, 12 pontos atrás do líder Trabzonspor. A sua situação se agravou por conta de uma polêmica com o meia Mesut Ozil. Insatisfeito por não ter muitas oportunidades na equipe, o meia alemão jogou um colete sobre o treinador após partida na Turquia e o clima parece ter pesado nos vestiários.



Mal visto pelo clube atual, o português não deve ter problemas para conseguir a liberação. O Flamengo não deseja arcar com valores de multas rescisórias, por conta disso, as contratações de Jorge Jesus, do Benfica, e Carlos Carvalhal, do Braga, ficaram mais complicadas.