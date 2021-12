Mauro Cezar Pereira - Foto: Reprodução/ESPN

Mauro Cezar PereiraFoto: Reprodução/ESPN

Publicado 13/12/2021 16:12

Rio - O jornalista Mauro Cezar Pereira criticou a confraternização de dirigentes do Flamengo, nesta segunda-feira, no podcast "Posse de Bola", do portal "UOL". O comentarista afirma que a situação poderia ter sido melhor se o Rubro-negro não tivesse sido derrotado nas três principais competições nesta temporada.

"A questão do churrasco ontem, churrasco dos dirigentes, é bom frisar, não dos jogadores, é interessante porque tem alguns dirigentes que não se bicam muito, mas estavam ali no churrasco. Se eles se entendessem fora do churrasco, seria bom para o clube, especialmente para escolher um técnico", disse o jornalista Mauro Cezar no Posse de Bola, do UOL.

"Se estivesse tudo bem, ganhou lá uma competição e tal, e isso acontece na tarde em que o Atlético-MG está ali se preparando para estar em campo para golear o Furacão e colocar uma mão e meia em mais uma taça, então, esse contexto faz com que o churrasco pareça quase um deboche para o torcedor", completou.

O comentarista ressalta a reta final da busca do Flamengo por um treinador para a próxima temporada. O jornalista afirma que, nesta semana, a diretoria deve intensificar as negociações por um novo comandante e a tendência é de que seja um português, exceto Jorge Jesus, que classificou o Benfica às oitavas da Liga dos Campeões.

"Essa semana as coisas devem começar a caminhar um pouco mais, aí tem muita especulação e o Jesus eu acho que é carta fora do baralho, acho muito difícil, hoje até conversei com uma pessoa do Benfica, da política do clube, que é da oposição hoje, e me dizia que acha muito difícil a saída do técnico por uma série de razões", disse o comentarista Mauro Cezar.

"Essa semana a gente deve ter uma novidade, a tendência é que os dirigentes viajem nessa semana, provavelmente para Portugal, é lá que estão os técnicos desejados. Tem gente dentro do clube que faz lobby por um ou por outro treinador, de repente algum argentino, mas acho que a tendência é que eles busquem alguém em Portugal", concluiu.