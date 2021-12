Jogadores do Flamengo - Daniel Castelo Branco

Publicado 13/12/2021 13:13

Rio - O empresário do meia Arrascaeta, do Flamengo, Daniel Fonseca Garis está em situação irregular no Brasil, de acordo com a Polícia Federal. O agente teve problemas ao retornar ao país após a final da Libertadores, em Montevidéu, no último dia 27, e chegou a ficar retido na chegada ao Rio por 15 horas. As informações são do site "Globo Esporte".

Segundo a defesa de Daniel, ele sofreu constrangimento ilegal no desembarque no Rio. No entanto, a PF contesta a versão e diz que ele não cumpriu os trâmites legais para ingressar no Brasil. Ele só foi liberado após acionar a Justiça Federal e obter uma liminar.

De acordo com a PF, Daniel permaneceu de forma irregular no Brasil por 322 dias. O visto dele, de turista, concedido em 14 de fevereiro de 2019, deveria ter sido renovado 90 dias após o vencimento, como manda a lei, o que não ocorreu.

"Os prazos foram prorrogados em função da pandemia e a Polícia Federal ignorou um decreto da própria União", disse João Francisco Neto, advogado de Daniel.

Daniel Fonseca teve sua entrada no país liberada para que a situação fosse regulamentada o mais rápido possível.