Jornalista indica Zico para assumir o Flamengo em 2022 Foto: Reprodução/ESPN

Publicado 13/12/2021 15:19

Rio - O jornalista Juca Kfouri indicou o nome de Zico para fazer a torcida do Flamengo "esquecer" o treinador Jorge Jesus. O colunista do portal "UOL" afirmou que o ex-jogador e campeão mundial pelo Rubro-negro em 1981, seja o nome ideal para assumir o clube carioca em 2022.

"Apesar de ele já ter dito mil vezes que não aceita, no que está certíssimo, me empenharia em convencer o único que pode fazer esquecer JJ: ZICO! Com o elenco que o Flamengo tem e com a visão de futebol dele, talvez dê certo. Se não der, sempre tem o JJ como opção, até para ele vir, se dar mal e o Flamengo se libertar dele. Viajei na maionese natalina?", disse o jornalista Juca Kfouri no portal UOL Esportes.



O ex-jogador é diretor técnico do Kashima Antlers, do Japão. No currículo como treinador, Zico já passou pela seleção japonesa, Fenerbahçe, da Turquia, Bunyodkor, do Uzbequistão e CSKA Moscou, da Rússia.