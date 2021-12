Alguns empresários se mostram confusos com a falta de comando - Alexandre Vidal/Flamengo

Alguns empresários se mostram confusos com a falta de comandoAlexandre Vidal/Flamengo

Publicado 13/12/2021 16:33 | Atualizado 14/12/2021 12:25

Rio - O Flamengo acertou nesta segunda-feira a contratação do meia Jean Carlos, de 17 anos, destaque das categorias de base do Palmeiras. O jogador, que deixou o Verdão recentemente, assinou com o Rubro-Negro até 2024.

fotogaleria

“Obrigado Clube de Regatas Flamengo por me receber tão bem, assinei meu primeiro contrato profissional com a equipe Rubro-negra, e pretendo fazer história nesse clube, darei o meu melhor sempre. Agradeço primeiramente a Deus, minha família, e ao meu empresário por sempre estarem do meu lado quando eu precisei“, escreveu Jean em suas redes sociais.

Jean Carlos se destacou no sub-17 do Palmeiras ao longo de 2021, marcando seis gols em 26 partidas. Ele chega, inicialmente, para integrar o sub-20 do Flamengo.