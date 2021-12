Título Mundial completa 40 anos - Divulgação

Publicado 14/12/2021 11:53

Rio - O título mundial de clube do Flamengo completou 40 anos nesta segunda-feira, 13 de dezembro, e a data foi comemorada em grande estilo pelos ídolos Rubro-negros. O elenco se reuniu num clube, localizado na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, num jantar com a presença de alguns torcedores e relembraram grandes momentos daquele ano especial.

Estiveram presentes Adílio, Ancelmo, Andrade, Baroninho, Júnior, Leandro, Lico, Marinho, Mozer, Nei Dias, Nunes, Peu, Raul, Tita, além de Paulo César Carpegiani, a senhora Suzana, mãe do Figueiredo (in memorian) e o Galinho Zico. O único que não conseguiu estar presente foi o goleiro Cantarelli.

Recém chegado do Japão, Zico fez questão de destacar a importância do encontro, tanto para os ex-jogadores, quanto para o torcedor apaixonado que esteve presente no evento.

"É gratificante para todos nós, para todos que estão participando deste momento, pois foi uma geração que marcou história, mais ainda no meu caso por ser meu clube de coração e poder conquistar o maior título da história. É sempre gostoso a gente se reunir, contar história e dar essa oportunidade a esse torcedor que sempre nos apoiou", disse o Galinho.

O ídolo Júnior também falou da satisfação de ver o elenco reunido para comemorar uma data tão especial, destacando o espírito de união entre eles que permanece até hoje.

"O sentimento é de gratidão por ter participado desse grupo. 40 anos depois a gente continua os mesmos, com o sentimento de amizade e fraternidade, que com certeza foi o que prevaleceu durante todo aquele período", contou o Maestro.

Considerado por muitos um dos maiores laterais da história do futebol, Leandro abriu o coração e declarou todo seu amor pelo clube de coração.

"Eu acho que o Flamengo é tão grandioso, que por mais que a gente faça algo, somos pequenos diante do Flamengo. A nossa história ficou na história, mas o período de carreira como é muito curto, a gente quer sempre dar mais para o Flamengo. O Flamengo foi tudo na minha vida", Declarou Leandro.

Durante o evento, o grupo Campeão do Mundo 1981 presenteou os convidados com uma medalha comemorativa, anunciou um site oficial e redes sociais onde os rubro-negros poderão encontrar produtos e novidades sobre os projetos que estão por vir. No Instagram basta seguir @campeaodomundo1981 ou acessar o site campeaodomundo1981.com.br para conferir. A festa foi encerrada com a apresentação do grupo Samba da Sopa, com participação do músico Alceu Maia, além do cantor e flamenguista Xande de Pilares.