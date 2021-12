Edmundo - Reprodução

EdmundoReprodução

Publicado 13/12/2021 18:42

Rio - Edmundo apontou a diretoria do Flamengo como principal culpada pelo clube ter terminado 2021 sem títulos de expressão. Durante o "3º Tempo", na Band, o Animal disse que a cúpula rubro-negra errou ao não dar tempo para os treinadores trabalharem.

“Olhando a temporada do Flamengo, ela não foi ruim, não foi péssima. Ganhou estadual, foi à semifinal da Copa do Brasil, final da Libertadores, 2º colocado no Campeonato Brasileiro, é uma boa temporada. Eu acho que os erros foram cometidos pela diretoria do Flamengo, pela troca constante de técnicos. Primeiro o Dome (Domenec), depois Rogério (Ceni) e depois Renato Gaúcho. E não deixaram nenhum deles ter paz para trabalhar. Tiveram as convocações das seleções Sul-Americanas, teve uma série de problemas”, disse o comentarista.

“Pelo menos, desta vez, o Flamengo está tendo calma e paciência. Tentando escolher um novo técnico e escolher alguém que tenha a ver com o perfil de seus atletas. E também, por outro lado, tem jogadores envelhecidos ali, que não estão mais repetindo as atuações que tiveram em 2019”, completou.