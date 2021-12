Marcos Braz, vice de futebol do Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 14/12/2021 12:33

Matías Arezo Reprodução Rio - Rivais dentro de campo nos últimos anos, Flamengo e Palmeiras agora travam uma batalha pela contratação do atacante Matías Arezo, de 19 anos, do River Plate-URU. A informação foi dada pelo presidente do time uruguaio ao blog do PVC, no site "GE".

Apesar do interesse dos clubes brasileiros, a tendência é de que Arezo seja negociado com algum clube europeu.

"A ideia inicial é colocá-lo num clube da Itália ou da Espanha, que também demonstram interesse. Mas vamos olhar com carinho todas as propostas", afirmou Willie Tucci, presidente do River.

Arezo integra a seleção sub-23 do Uruguai e é considerado uma promessa no país. Pelo River Plate, ele já atuou em 85 partidas e marcou 35 gols.