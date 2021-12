Pablo Marí - Reprodução

Publicado 14/12/2021 16:33 | Atualizado 14/12/2021 16:33

Rio - O Flamengo deverá passar por uma reformulação para a próxima temporada. Em relação a nomes que podem chegar, o clube carioca avalia a possibilidade de contratar um goleiro, o meia e também um defensor. De acordo com informações do portal "Coluna do Fla", o Rubro-Negro espera o aval do novo comandante para ir ao mercado em relação a contratação de um zagueiro.

De acordo com informações do portal inglês "Football London", este jogador pode ser Pablo Marí. Campeão da Libertadores pelo Flamengo em 2019, o espanhol não estaria satisfeito no Arsenal. O jogador possui contrato com o Arsenal até junho de 2024 e se acertar com o Rubro-Negro será por empréstimo.

De acordo com o "Coluna do Fla", o setor defensivo pode passar por uma reformulação. Bruno Viana está de saída e além dele, Gustavo Henrique ou Léo Pereira podem não continuar no ano que vem. Além disso, Renê também corre o risco de não fazer parte do elenco do Flamengo em 2022.