Publicado 15/12/2021 16:16

Rio - A situação envolvendo a renovação de Arrascaeta é uma novela que vem se arrastando há algum tempo e causando preocupação nos torcedores do Flamengo. Após um aparente encaminhamento, as negociações acabaram novamente se tornando um impasse. Em entrevista ao youtuber Gustavo Henrique Dando Choque, o vice de futebol, Marcos Braz, falou a respeito do apoiador uruguaio.

"O Arrascaeta tem mais dois anos de contrato, a gente vem tentando ampliar o vínculo dele com o clube. Existe um item em relação a quem ainda detém os direitos dele de 25%, e a gente com calma tá tratando isso. O Arrascaeta é prioridade e estamos tratando desta maneira, mas não acontecendo a renovação dele não poderíamos parar as outras. Meu relacionamento com o atleta é muito bom, sabemos da importância dele no grupo e com calma vamos resolver", disse.

O empresário do meia, Daniel Fonseca, se mantém firme no posicionamento de que o clube carioca precisa comprar boa parte ou todos os 25% dos direitos econômicos de Arrascaeta. O Rubro-Negro no entanto, não pretende desembolsar 5 milhões de euros (R$ 31 milhões na cotação atual) para ‘recomprar‘ um atleta que já foi adquirido em 2019.

O Flamengo até aceita pagar um valor menor por uma porcentagem proporcional, algo que o empresário de Arrascaeta não vê com bons olhos. Apesar do impasse, o clube carioca busca soluções para resolver a situação. Os dirigentes sabem da importância do meio e prometem fazer de tudo para ambas as partes chegarem a um denominador comum.



Contratado pelo Flamengo em 2019, Arrascaeta já conquistou inúmeros títulos com a camisa do clube carioca. Ao todo, o uruguaio já atuou em , o jogador entrou em campo em 137 partidas, fez 39 gols e deu 46 assistências. O seu contrato com o clube vai até o fim de 2023.