Gabigol pode receber proposta do BarcelonaReprodução

Publicado 15/12/2021 10:51 | Atualizado 15/12/2021 11:40

Rio - Com problemas cardíacos, o atacante Sérgio Agüero anunciou nesta quarta-feira a sua aposentadoria do futebol devido a problemas cardíacos. A decisão do atacante pode ter efeito no Flamengo. Isso porque de acordo com o jornal espanhol "Diario Gol", o clube espanhol deverá ir ao mercado para contratar um substituto para o argentino e Gabigol seria um dos candidatos.

Segundo o site, a ideia seria apresentar uma oferta de 20 milhões de euros (R$ 128,2 milhões) ao Flamengo. Aos 25 anos, Gabigol está no clube carioca desde 2019 e é um dos maiores ídolos da história do Rubro-Negro, tendo sido eleito o "Rei da América" na última temporada.

O Flamengo contratou Gabigol em definitivo no começo de 2020 e desembolsou 18 milhões de euros ( cerca de R$ 83,5 milhões na época). Na ocasião, o atacante havia acabado de marcar os dois gols na final da Libertadores de 2019 contra o River Plate.